На Кировской дамбе у памятника воинам, павшим при взятии Казани, построят развязку и парковки для автобусов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-28T10:49:07+03:00

Об этом рассказали в комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия

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В столице Татарстана на укрепление берега Казанки во время реставрации памятника воинам, павшим при взятии Казани, выделили более 12 миллионов рублей. Об этом рассказал глава комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По планам реставрации на месте появятся новый мост к памятнику, стоянка для туристических автобусов, развязка. Запланировано также и благоустройство самого храма, и на эти цели выделено 2,9 миллионов рублей.

Напомним, что Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, другое название - Храм-памятник в честь Нерукотворе нного Образа Спасителя, это — каменный храм, построенный в XIX веке в память о воинах, погибших при осаде и взятии Казани в 1552 году. Считается одним из старейших казанских памятников и воинских мемориалов России.

ИСТОЧНИК KP.RU