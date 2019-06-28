Мужчина из Марий Эл, чтобы не выплачивать долг экс-жене, уговорил родителей подать на алименты

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-28T10:08:52+03:00

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После развода и раздела имущества квартира досталась мужчине, но он должен был выплатить экс-супруге 1,5 миллиона рублей. Чтобы не платить эти деньги, экс-муж придумал интересную схему: вместе с родителями он подписал у нотариуса соглашение о том, что будет выплачивать им алименты. Это соглашение они передали приставам и было возбуждено исполнительное производство. Постановление об удержании больше половины заработной платы направлено в бухгалтерию по месту работы должника.

Когда об этом узнала бывшая супруга должника, то она обратилась в суд, чтобы отменить соглашение о выплате алиментов. Во время судебного заседания выяснилось, что родители должника дееспособны, получают пенсию, в лечении не нуждаются и с сыном находятся в прекрасных отношениях. Суд признал нотариальное соглашение об уплате алиментов родителям недействительным.

- Теперь судебным приставом-исполнителем в бухгалтерию организации, где служит должник, будет направлено постановление об удержании 50% от заработной платы в пользу бывшей супруги, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU