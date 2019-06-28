2019-06-28T09:54:16+03:00
Происшествия

В Казани из автобуса выпала пассажирка

Водитель начал движение и не закрыл дверь
Лика ИСАЕВА
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Пассажирка выпала из автобусаПассажирка выпала из автобусаФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня в 18.18 на остановке "Советская площадь" в Советском районе столицы Татарстана. 30-летний водитель автобуса НефАЗ маршрута №63, начал движение с открытой дверью. По предварительным данным, это и стало причиной падения из автобуса 49-летней пассажирки.

- В результате ДТП пострадавшая травмами руки была направлена в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - На момент происшествия в салоне автобуса находились 28 пассажиров.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 160 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими – 4 наезда на пешеходов, 4 столкновения транспортных средств и 2 падения пассажиров в общественном транспорте. В результате 8 участников ДТП – 2 пешехода, 4 пассажира и 2 водителя - получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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