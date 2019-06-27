2019-06-27T18:58:45+03:00
Общество

28 июня в двух районах Казани на день пропадет свет

Отключение электричества затронет только ряд домов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Светлана РАСЮКФото: Светлана РАСЮК
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В эту пятницу, 28 июня, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: улица Ахтямова, 14, 16, улица Шигабутдина Марджани, 24, 38, 40, 42, улица Каюма Насыри, 27, улица Сафьян, 5, 6, 7, 8, улица Габдуллы Тукая, 73, 87.

В этот же период времени света не будет и в Приволжском районе по адресам: улица Братьев Петряевых, 27, улица Ватутина, 20, 33, 41, улица Хусаина Мавлютова, 17в, проспект Победы, 35, 35а, 35б, улица Тимер Юл, 1, улица Южно-Промышленная, 15, улица Яшель, 1, а также в частном секторе по улицам: 2-й Рубежный переулок, 2-я Бригадная, 2-я Нижнекамская, 4-я Рубежная, 5-я Зеленая, Башкирская, Бригадная, Нижнекамская, Оренбургский проезд, Пожарная, Рубежная, Центральная, Черноплодная и в садовом товариществе «Дорожник».

- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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