С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова
Согласно распоряжению Исполкома Казани, с 14 по 31 июля в городе машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова. В частности, речь идет об участке от дома №42 до дома №31, что на улице Восстания.
Кроме того, до 30 сентября ограничение на движение транспорта по проспекту Ибрагимова на участке от дома №24 до дома №2.
Данные неудобства для автомобилистов связаны с проведением на проспекте работ по реконструкции магистрального тепловода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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