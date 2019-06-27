2019-06-27T16:34:44+03:00
Общество

С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова

Там будут чинить магистральный тепловод
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, с 14 по 31 июля в городе машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова. В частности, речь идет об участке от дома №42 до дома №31, что на улице Восстания.

Кроме того, до 30 сентября ограничение на движение транспорта по проспекту Ибрагимова на участке от дома №24 до дома №2.

Данные неудобства для автомобилистов связаны с проведением на проспекте работ по реконструкции магистрального тепловода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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