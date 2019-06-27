В Татарстане братья-байкеры попали в ДТП, в котором выжил только один из них

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-27T18:50:05+03:00

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Смертельная авария произошла на Окружном шоссе Елабуги 26 июня в 18.20. По предварительным данным, водитель иномарки "Шевроле" грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу во время поворота мотоциклу "Кавасаки", на котором ехали два брата-байкера.

В результате столкновения мотоцикл загорелся. Пассажира - старшего брата, отбросило после удара на несколько метров. Он скончался в больнице. Водитель мотоцикла - младший брат, получил тяжелые травмы, врачам удалось его спасти. Водитель легковушки не пострадал.

Горящий мотоцикл в итоге потушили очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU