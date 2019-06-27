В Татарстане продолжается работа по формированию школьного Свода правил

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-27T16:44:30+03:00

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Руководитель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова продолжает серию встреч с педагогами республики для обсуждения проекта Свода правил для школ. Этот вопрос она впервые подняла во время предварительного голосования партии «Единая Россия». Свод правил должен определить права и обязанности всех сторон образовательного процесса – учителей, родителей, учеников.

В четверг, 26 июня, Альбина Насырова встретилась с преподавателями школ Нижнекамска. Они обсудили низкую зарплату, обилие отчетности, незащищенность от родителей и другие проблемы, мешающие им работать.

Сессия началась с голосования — преподаватели отметили, насколько комфортно и защищенно чувствуют себя в школе. Оказалось, что большую часть учителей работа устраивает только на 50%. Педагоги разделились на команды и вместе описали трудности профессии. В топе проблем оказались бюрократия и излишняя отчётность, сложности общения с родителями, сверхурочная работа, низкая зарплата, 6-дневная рабочая неделя.

Нижнекамские учителя заявили, что особенно острыми в последнее время стали проблемы низких зарплат и общения с родителями. По их мнению, сейчас у преподавателя нет никаких рычагов воздействия на родителей. Те, в свою очередь, очень загружены, стараются заработать больше денег, находятся в стрессе, а агрессию выплескивают на учителей.

Многие преподаватели отметили, что пора обновить портал Электронного образования в РТ, нормы СанПин и перестать писать отчеты, не связанные с учебной деятельностью.

- Я проголосовала за уменьшение отчетности, не связанной с учебной работой. Например, иногда мы пишем отчеты о налогах, прививках от гриппа. Пусть останутся только отчеты, связанные с учебой, - отметила преподаватель Наталья.

Нижнекамские учителя предложили конкретные шаги по решению каждой проблемы, их идеи учтут при составлении Свода правил для школ.

- Учителя часто говорят, что не знают на что имеют право. Документ, в котором будут прописаны правила, облегчит труд педагогов, сделает общение учителей с родителями более продуктивным, - пояснила Альбина Насырова.

По ее мнению, учителям и воспитателям необходима всесторонняя защита и поддержка: юридическая, социальная, психологическая.

Такие встречи уже состоялись в Альметьевске, Зеленодольске и будут продолжены.

- Учителя очень активные, открытые, думающие. Есть надежда в глазах, позитивный подход и, что очень важно, своя точка зрения, - отметила Альбина Насырова.

ИСТОЧНИК KP.RU