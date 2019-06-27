МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского
В МВД Чувашии прокомментировали задержание 26 июня начальника отдела ДПС ГИБДД Чувашии подполковника Алексея Теллина. Напомним, офицера задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему припомнили случай, когда в феврале он запретил своим подчиненным составлять административный протокол на своего друга, задержанного за пьянку за рулем. Тот от прохождения медосвидетельствования отказался.
- По результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали задержание высокопоставленного полицейского в МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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