2019-06-27T16:10:35+03:00
Происшествия

МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского

Подполковник Алексей Теллин подозревается в превышении должностных полномочий
Лика ИСАЕВА
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В отношении Алексея Теллина возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".В отношении Алексея Теллина возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В МВД Чувашии прокомментировали задержание 26 июня начальника отдела ДПС ГИБДД Чувашии подполковника Алексея Теллина. Напомним, офицера задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему припомнили случай, когда в феврале он запретил своим подчиненным составлять административный протокол на своего друга, задержанного за пьянку за рулем. Тот от прохождения медосвидетельствования отказался.

- По результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали задержание высокопоставленного полицейского в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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