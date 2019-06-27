Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-27T15:48:06+03:00

По итоговому баллу, заняв 23 место в списке лучших вузов России, первым в Татарстане стал Казанский федеральный университет

По качеству образования в Татарстане первое место занял казанский медицинский университет, но самыми востребованными стали выпускники именно КФУ

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Forbes опубликовал рейтинг ста «университетов для будущей элиты». В него попали и четыре вуза столицы Татарстана: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

По качеству образования татарстанские вузы заняли 37, 32, 49 и 60 места соответственно. Так, оказалось, что лучше всего из них учат в медицинском университете. Однако самыми востребованными стали выпускники КФУ (в общем списке Forbes по данному критерию он занял 25 место). Он же лидировал и по итоговому баллу, заняв 23 место в списке лучших университетов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU