2019-06-27T15:48:06+03:00
Общество

Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes

По качеству образования в Татарстане первое место занял казанский медицинский университет, но самыми востребованными стали выпускники именно КФУ
Алина ГАБДУЛИНА
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По итоговому баллу, заняв 23 место в списке лучших вузов России, первым в Татарстане стал Казанский федеральный университетПо итоговому баллу, заняв 23 место в списке лучших вузов России, первым в Татарстане стал Казанский федеральный университет
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Forbes опубликовал рейтинг ста «университетов для будущей элиты». В него попали и четыре вуза столицы Татарстана: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ и Казанский национальный исследовательский технологический университет.

По качеству образования татарстанские вузы заняли 37, 32, 49 и 60 места соответственно. Так, оказалось, что лучше всего из них учат в медицинском университете. Однако самыми востребованными стали выпускники КФУ (в общем списке Forbes по данному критерию он занял 25 место). Он же лидировал и по итоговому баллу, заняв 23 место в списке лучших университетов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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