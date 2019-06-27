Жителя Чувашии, который надругался в лифтах над детьми, приговорили к 12,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-27T15:21:08+03:00

Свои преступления он совершил за период с 2010 по 2018 годы, пока его наконец не поймали полицейские

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42-летний житель Красноармейского района был признан виновным в разврате детей (3 эпизода) и в секс-насилии над ними (4 эпизода). Свои преступления он совершил за период с 2010 по 2018 годы.

Как было доказано на суде, 17 сентября прошлого года в Северо-Западном районе Чебоксар в лифте одного из домов мужчина надругался над 11-летней девочкой и скрылся.

Несмотря на все сложности, полицейские смогли выйти на его след и задержать. На время следствия мужчину поместили под стражу.

В ходе разбирательства, в том числе благодаря генотипоскопическим экспертизам, были раскрыты еще шесть подобных преступлений, которые до этого совершил задержанный.

В лифтах и подъездах столицы Чувашии жертвами мужчины стали девять других девочек в возрасте от 8 до 11 лет. Данные случаи были зарегистрированы с 2010 по 2015 года.

- После предъявления имеющихся доказательств мужчина свою вину признал в полном объеме. В итоге суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU