В Казани отремонтируют 550 метров улицы Урицкого

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-27T19:36:19+03:00

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В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют 550-метровый участок улицы Урицкого, площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

Всего в 2019 году на реализацию проекта Казанской агломерации выделили 2,35 миллиарда рублей, в том числе 1,35 миллиарда рублей – из федерального бюджета. Также в комплексе проекта предусмотрены работы на 89 объектах, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

СПРАВКА КП

Улица Урицкого находится в исторической части Кировского района Казани – Адмиралтейской слободе.

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ИСТОЧНИК KP.RU