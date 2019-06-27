2019-06-27T19:36:19+03:00
Общество

В Казани отремонтируют 550 метров улицы Урицкого

Всего предусмотрен ремонт на 89 объектах
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Изменить размер текста:

В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют 550-метровый участок улицы Урицкого, площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

Всего в 2019 году на реализацию проекта Казанской агломерации выделили 2,35 миллиарда рублей, в том числе 1,35 миллиарда рублей – из федерального бюджета. Также в комплексе проекта предусмотрены работы на 89 объектах, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

СПРАВКА КП

Улица Урицкого находится в исторической части Кировского района Казани – Адмиралтейской слободе.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах православный монастырь через суд требует узаконить самовольно построенный молельный дом
Автодорога Нижний Новгород-Йошкар-Ола может получить статус федеральной трассы
28 июня в двух районах Казани на день пропадет свет
В Татарстане братья-байкеры попали в ДТП, в котором выжил только один из них
Роспотребнадзор Татарстана забраковал воду на шести республиканских пляжах
В Чувашии на трассе М-7 водитель молоковоза устроил ДТП с пострадавшими
В Татарстане 5,7 тысяч семей-соципотечников числятся в Госжилфонде должниками - их могут выселить
Опытный образец казанского вертолета Ми-38Т впервые представили на международном форуме «Армия-2019»
28 июня в Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер
В Татарстане продолжается работа по формированию школьного Свода правил
С 14 июля в Казани машинам запретят проезд по проспекту Ибрагимова
МВД Чувашии прокомментировали задержание сотрудниками ФСБ высокопоставленного полицейского
Четыре вуза Казани вошли в топ-100 лучших университетов России по версии Forbes
Жителя Чувашии, который надругался в лифтах над детьми, приговорили к 12,5 годам колонии
В Чувашии 15-летняя девочка за рулем чужого "Мерседесе" попала в ДТП
В Чувашии сотрудники МЧС помогли туристу с теплохода найти его квадракопетр
21 июля в центре Казани из-за крестного хода перекроют улицы
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером
В Татарстане грузовик "Форд" врезался в припаркованный КАМАЗ: один человек погиб
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»
В 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ
Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей