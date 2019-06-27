В Чувашии сотрудники МЧС помогли туристу с теплохода найти его квадракопетр

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-27T14:51:36+03:00

Устройство было оперативно обнаружено на берегу в районе Нового села

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В среду, 26 июня, в шесть часов вечера теплоход «Константин Коротков» выполнял речной круиз по маршруту Нижний Новгород – Елабуга – Нижний Новгород. В какой-то момент квадракоптер одного из туристов улетел в сторону берега Чебоксар. Капитан теплохода позвонил поисково-спасательной службе МЧС Чувашии и попросил их помочь с поискам дорогостоящего устройства.

Квадрокоптер был оперативно обнаружен на берегу в районе Нового села и возвращен туристу.

Капитан судна отправил письмо с благодарностью в МЧС республики. Он отметил неравнодушные сердца пожарных и спасателей. Кроме того, он выразил благодарность сотрудникам ведомства за то, что они «серьёзно и обстоятельно отнеслись к ситуации. Не пожалели времени и усилий в поисках квадрокоптера».

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ИСТОЧНИК KP.RU