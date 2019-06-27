2019-06-27T12:32:48+03:00
Общество

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»

Его заместителем стал гендиректор компании Ильшат Фардиев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ОАО "Сетевая компания"Фото: пресс-служба ОАО "Сетевая компания"
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Стало известно, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин был избран председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания». Соответствующее решение было принято на первом заседании руководителей предприятия, состоявшемся после годового общего собрания акционеров.

Отмечается, что заместителем Песошина стал генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Сам премьер-министр Татарстана высоко оценил работу компании по «повышению надежности электроснабжения потребителей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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