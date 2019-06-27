Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин стал председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-27T12:32:48+03:00

Его заместителем стал гендиректор компании Ильшат Фардиев

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Стало известно, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин был избран председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания». Соответствующее решение было принято на первом заседании руководителей предприятия, состоявшемся после годового общего собрания акционеров.

Отмечается, что заместителем Песошина стал генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Сам премьер-министр Татарстана высоко оценил работу компании по «повышению надежности электроснабжения потребителей».

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ИСТОЧНИК KP.RU