Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей
38-летнего Рамиля Хасанова Верховный суд Татарстана признал виновным в убийстве двух людей.
Как было доказано, в декабре прошлого года в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района в доме на улице Гагарина Хасанов сильно повздорил с двумя своими приятелями. Причиной тому стали их оскорбления в адрес осужденного. Обиженный мужчина в итоге схватился за нож. С помощью него он расправился с ними. Получив несколько ударов клинком двое мужчин скончались от ранений на месте преступления.
- С учетом ранее неисполненных приговоров, суд назначил Хасанову наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Также в ведомстве уточняют, что данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU