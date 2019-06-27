2019-06-27T11:56:28+03:00
Происшествия

Штраф в 6 тысяч рублей и 18 лет колонии: оглашен приговор татарстанцу, который из-за обиды зарезал своих приятелей

Дело о двойном убийстве рассматривал Верховный суд республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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38-летнего Рамиля Хасанова Верховный суд Татарстана признал виновным в убийстве двух людей.

Как было доказано, в декабре прошлого года в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района в доме на улице Гагарина Хасанов сильно повздорил с двумя своими приятелями. Причиной тому стали их оскорбления в адрес осужденного. Обиженный мужчина в итоге схватился за нож. С помощью него он расправился с ними. Получив несколько ударов клинком двое мужчин скончались от ранений на месте преступления.

- С учетом ранее неисполненных приговоров, суд назначил Хасанову наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также в ведомстве уточняют, что данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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