2019-06-27T14:21:23+03:00
Общество

21 июля в центре Казани из-за крестного хода перекроют улицы

Верующие пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви
Алина ГАБДУЛИНА
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Большая часть дорог будет перекрыта с 10.00 до 13.00Большая часть дорог будет перекрыта с 10.00 до 13.00
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21 июля в центре столицы Татарстана будут ограничены движение и стоянка автомобилей. Причина этого – проведение в городе крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

Так, с 10.00 до 13.00 перекрыты будут проезжие части улицы Кремлевская (от Мусы Джалиля до Первого Мая), улицы Профсоюзная (от Мусы Джалиля до Ташаяк), улицы Чернышевского (от Дзержинского до Баумана), съезда с площади Первого Мая (от Кремлевской до Право-Булачной), улицы Баумана (от Профсоюзной до Батурина), съезда с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, улицы Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского), улицы Большая Красная (от Япеева до Батурина), улицы Карла Маркса (от Батурина до Япеева), улицы Япеева, (от Дзержинского до Большой Красной), улицы Миславского (от Карла Маркса до Дзержинского).

Кроме того, с 6.00 до 13.00 ограничение введут на проезжей части улицы Миславского (от Карла Маркса до Большой Красной).

Известно, что участники крестного хода пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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