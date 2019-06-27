2019-06-27T12:57:01+03:00
Происшествия

В Татарстане грузовик "Форд" врезался в припаркованный КАМАЗ: один человек погиб

В больницу с травмами доставили двух выживших пассажиров иномарки, один из них ребенок
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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26 июня в 16.50 на 271 километре федеральной автодороги "Казань-Оренбург" возле Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Так, по предварительным данным, 56-летний водитель иномарки FORD CARGO превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ-погрузчик.

Сила удара была такова, что водитель иномарки погиб на месте, травмы получили два его пассажира - 42-летний мужчина и восьмилетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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