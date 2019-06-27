День Х: у предпринимателей Татарстана почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-27T11:45:39+03:00

Подать заявления в налоговые инспекции нужно до 1 июля. Тех предпринимателей, которые не установили онлайн-кассы, ждут штрафы

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Бизнес Татарстана готовится к новым проверкам - до 1 июля 2019 года тысячам предпринимателей нужно приобрести и установить онлайн-кассы. Бизнес относится к реформе настороженно и ищет способы сэкономить на покупке онлайн-кассы.

К 1 июля обзавестись онлайн-кассами должен весь бизнес в сфере услуг, предприниматели на «вменеке» без работников, владельцы вендинговых аппаратов и другие категории предпринимателей, указанные в законе. То есть уже этим летом практически всему малому бизнесу нужно полностью перейти на кассы, подключенные к интернету.

Штрафы для татарстанцев, которые не установят онлайн-кассы, не заставят себя ждать. Они будут зависеть от размера выручки, проведенной «мимо аппарата». Для должностного лица штраф составит от 25 до 50% выручки, но не менее 10 тысяч рублей, а для юридического лица – от 75 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей. Если после замечания налоговой касса так и не будет установлена, бизнес остановят на срок до 90 дней, а руководителя заставят покинуть должность на 1-2 года. Всем, кто не хочет “получить привет от налоговой”, стоит поторопиться с покупкой и установкой новой техники.

Сколько стоит покупка и активация онлайн-кассы?

Чтобы понимать, сколько в конечном счете будет стоить онлайн-касса, надо сложить стоимость «железки» - самого аппарата, стоимость фискального накопителя, а также активации и настройки устройства. Вместе с экспертами из МТС мы попробовали подсчитать среднюю стоимость такой кассы для предпринимателя.

Итак, стартовая цена смарт-терминала составляет примерно 11 000 рублей - это современная онлайн-касса планшетного типа с полным набором функций для комфортной торговли. Цена автономной кнопочной кассы составляет около 8000 рублей - как мы видим, не существенно дешевле смарт-терминала, при этом технически и программно они уступают смарт-кассам по многим параметрам.

Сюда прибавляем стоимость фискального накопителя (ФН) – это устройство, которое должно быть установлено в каждой кассе. Оно записывает сведения обо всех платежных операциях и передает их оператору фискальных данных. Цена ФН зависит от объема памяти: ФН на 15 месяцев стоит в среднем 7 000 рублей, а на 36 месяцев – 10 000 рублей.

Далее считаем стоимость вместе с активацией устройства – без нее ни одна касса не будет работать в соответствии с законом. Прежде всего необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Эта услуга платная для всех, ее стоимость составляет порядка 2 500 – 3 000 рублей в год. Для регистрации онлайн-кассы в налоговой и ОФД потребуется еще и цифровая подпись – ее можно купить за 1 500 рублей в любом сервисном центре. Все это – обязательные траты для любого предпринимателя, решившего установить онлайн-кассу. Выходит, что на данном этапе владельцам бизнеса придется заплатить за новую технику 20-25 тысяч рублей.

Для завершения активации онлайн-кассы потребуется еще настройка, регистрация кассы в ФНС и подключение к ОФД. Теоретически предприниматель может сделать это самостоятельно, но 95% пользователей онлайн-касс прибегают к помощи сервисного центра.

Дело в том, что для активации онлайн-кассы в систему необходимо ввести огромное количество данных, и даже одна ошибка приведет к блокировке фискального регистратора, который не подлежит восстановлению. Сервисные центры берут за такую работу примерно 3 500-5 000 рублей. Так, минимальная стоимость онлайн-кассы с полной активацией будет составлять от 23,5 до 30 тысяч рублей.

Некоторым предпринимателям требуется еще настройка интернет-соединения, внесение в систему данных о товарах, настройка реквизитов чека и другие индивидуальные услуги. В таком случае итоговая стоимость может достигать 40 тысяч рублей и более.

Так, одна небольшая онлайн-касса иногда может превратиться в довольно солидную покупку. Есть несколько способов сократить расходы.

Первый способ: получить налоговый вычет

Государство предусмотрело финансовую поддержку для бизнеса в этом вопросе. В 2017 году был принят закон, позволяющий некоторым предпринимателям получить денежную компенсацию за покупку не только онлайн-кассы, но и фискального накопителя, программного обеспечения и даже настройку. Эта компенсация называется “налоговый вычет”, поскольку она исчисляется из налогов. Максимальный размер такого вычета составит 18 тысяч рублей.

В 2019 году такую компенсацию смогут получить предприниматели Татарстана, которые работают на патенте или едином налоге без наемных работников. Оформить вычет можно за кассы, купленные и активированные до 01.07.19. Еще одно обязательное условие - касса должна быть зарегистрирована и внесена в реестр ККТ. Получить налоговый вычет можно за каждую приобретенную онлайн-кассу.

Для того, чтобы получить этот вычет, предприниматель должен подать заявление, подкрепленное соответствующими документами, в налоговую инспекцию. Что касается сроков получения компенсации - предприниматели на вмененке и на патенте смогут получить ее после регистрации кассы при расчете налога за налоговый период 2019 года.

Второй способ: арендовать онлайн-кассу

Этот способ экономии предусмотрели уже производители самих онлайн-касс. К слову, сегодня он пользуется большим спросом у предпринимателей – например, более половины продаж МТС-касс сегодня приходятся именно на арендную модель.

В целом, касса напрокат подходит для всех предпринимателей, которые сейчас не готовы к единовременной покупке кассы или пока не могут сделать выбор в пользу определенного устройства. Аренда позволяет протестировать ту или иную модель для бизнеса, оценить удобство программ и интерфейса.

Особенно интересна аренда владельцам сезонного бизнеса, которым просто ни к чему покупать кассу за полную цену, заботиться о ее хранении, исправности и переподключении каждый год. Они могут заплатить только за нужный период и каждый сезон брать в аренду новую, подготовленную к работе онлайн-кассу.

Также касса напрокат удобна стартапам, которые еще плохо «стоят на ногах». В первый год ведения бизнеса даже 20 000 рублей – весомая сумма, да и вероятность закрытия компании довольно велика. Таким предпринимателям тоже рискованно брать кассу за полную стоимость, а вот аренда будет в самый раз.

В МТС аренда онлайн-кассы начинается от 1700 рублей – за такую цену предприниматель получает кассу, фискальный накопитель, договор с ОФД, доступ к товароучетной системе и срочную замену онлайн-кассы. При аренде за 2300 рублей к упомянутым опциям бизнесмен получает еще и активацию кассы, настройку, сервисное обслуживание, инструктаж по работе с аппаратом и ежегодную перерегистрацию кассы в ОФД и ФНС. При любом тарифе есть доступ к товароучетной системе, которая позволяет полностью автоматизировать торговлю и упростить контроль за бизнесом и сотрудниками. В системе будет видна полная аналитика продаж (более 40 отчетов), которая поможет грамотно выстраивать маркетинговую стратегию. Доказано, что, используя эти данные, предприниматели могут увеличить прибыль на 20%.

Третий способ сэкономить: следить за акциями производителей онлайн-касс

Сегодня каждый производитель онлайн-касс пытается привлечь клиентов с помощью различных акций, скидок, спецпредложений и т.д. Часто к этому способу прибегают новые игроки рынка, а также крупные компании, у которых есть возможность давать хорошие скидки или продавать онлайн-кассы в рамках пакетных предложений. Регулярное отслеживание акций на рынке онлайн-касс позволит найти самое актуальное предложение для конкретного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU