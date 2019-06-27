Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-27T13:38:14+03:00

Актер и режиссер принял участие в акции по восстановлению исторических домов столицы Татарстана

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Звезда фильма «Особенности национальной охоты», финско-российский актер и режиссер Вилле Хаапасало принял участие в фестивале «Том Сойер Фест» в Казани. Он помог волонтерам покрасить дом №12 на улице Калинина.

- Вилле Хаапасало покрасил наличник на втором этаже дома, который восстанавливают волонтеры проекта, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Актер отметил, что он жил в деревне и уважает ручной труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU