Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал в Казани Томом Сойером
Звезда фильма «Особенности национальной охоты», финско-российский актер и режиссер Вилле Хаапасало принял участие в фестивале «Том Сойер Фест» в Казани. Он помог волонтерам покрасить дом №12 на улице Калинина.
- Вилле Хаапасало покрасил наличник на втором этаже дома, который восстанавливают волонтеры проекта, - сообщает пресс-служба мэрии города.
Актер отметил, что он жил в деревне и уважает ручной труд.
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ИСТОЧНИК KP.RU