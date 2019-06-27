В Казани скончалась народная артистка ТАССР Хаджар Шакурова
Актрисе было 79 лет
Фото: пресс-служба татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала
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В среду, 26 июня, в Казани скончалась народная артистка ТАССР Хаджар Шакурова. Об этом официально сообщает пресс-служба татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
- Коллектив театра выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - написано в сообщении.
Известно, что Шакуровой было 79 лет. Она родилась в 1940 году в деревне Богатые Сабы Сабинского района. Звание заслуженной артистки ТАССР актриса получила в 1979 году, народной артистки ТАССР - в 1991.
ИСТОЧНИК KP.RU