В Казани спасли парализованного мужчину, упавшего в подвале на стропила

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-27T11:23:06+03:00

Он висел на высоте двух метров

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ЧП произошло 26 июня рано утром в частном доме на улице Батырлык в казанском поселке Вознесенское Там в подвале упал мужчина. Он приземлился на стропила и повис на них на высоте двух метров от пола. В результате чего, предположительно, повредил позвоночник. Мужчину частично парализовало.

На место происшествия были вызваны спасатели. Сотрудники ЗПСО №2 при помощи альпинистского снаряжения вытащили пострадавшего 61-летнего мужчину с деревянного каркаса лаг и доставили до кареты "скорой помощи", сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU