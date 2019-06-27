2019-06-27T10:43:01+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели сачком вытащили попавших в западню утят

Птенцов выпустили в безопасном месте
Лика ИСАЕВА
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Утят спасли и выпустили в безопасном местеУтят спасли и выпустили в безопасном местеФото: МЧС Татарстана
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Вечером 26 июня, в 19.42, по телефону "112" позвонили жители Лениногорска. Они рассказали, что в беду попали утята, плавающие в искусственном пруду на улице Лыжной возле спорткомплекса "Юность". Они провалились в переливную трубу, упав между ячейками крупной решетки. Самостоятельно выбраться не могут. На месте ЧП собралась толпа местных жителей.

На помощь птицам пришли спасатели ЗПСО№7. Прибыв на место ЧП, при помощи сачка извлекли утят из переливной трубы и отпустили в безопасное место, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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