В Татарстане спасатели сачком вытащили попавших в западню утят

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-27T10:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 июня, в 19.42, по телефону "112" позвонили жители Лениногорска. Они рассказали, что в беду попали утята, плавающие в искусственном пруду на улице Лыжной возле спорткомплекса "Юность". Они провалились в переливную трубу, упав между ячейками крупной решетки. Самостоятельно выбраться не могут. На месте ЧП собралась толпа местных жителей.

На помощь птицам пришли спасатели ЗПСО№7. Прибыв на место ЧП, при помощи сачка извлекли утят из переливной трубы и отпустили в безопасное место, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU