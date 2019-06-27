В Чебоксарах пройдет фестиваль близнецов и двойняшек "Вылитый Я!"
В детском парке имени Андрияна Николаева 7 июля пройдет уникальный фестиваль, в котором смогут участвовать только близнецы или двойняшки "Вылитый Я!", а все остальные смогут порадоваться и подбодрить участников.
Планируют, что фестиваль откроется шествием колонны близнецов. В фестивали участвуют семейные команды, и дети вместе со своей командой представят творческие номера. Победителей будут выявлять по номинациям: "Самые оригинальные костюмы", "Национальный колорит", "Самые оригинальные", "Самые танцевальные", "Самые спортивные", "Самые музыкальные", "Приз зрительских симпатий".
ИСТОЧНИК KP.RU
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