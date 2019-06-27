Новый скандал в казанском автобусе: кондуктор пообещала опозорить пассажирку и выгнать ее на ходу

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-27T09:46:49+03:00

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Очередной скандал между кондуктором и пассажиром в казанском автобусе произошел на дня, видео инцидента появилось в соцсетях 26 июня. Как стало понятно из комментариев участников ссоры, в автобус №37 на остановке ТЦ "Южный" пересели из сломавшегося автобуса №34 пересели несколько пассажиров. На предложение кондуктора оплатить проезд, они отказалась: оплатили его в 37-м маршруте, но там им деньги не вернули после того, как автомобиль сломался.

Во время разборок кондуктор вела себя почти корректно - нецензурно не ругалась, но угрозы от нее последовали. Объяснив пассажирке, что у них разные транспортные предприятия, она сфотографировала женщину, которая ее снимала, и пообещала выгнать ее на полном ходу из автобуса, опозорив перед всем салоном.

ИСТОЧНИК KP.RU