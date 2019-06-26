2019-06-26T18:31:35+03:00
Общество

«Единая Россия» представила список своих кандидатов в ЦИК Татарстана

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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«Единая Россия» официально вступила в предвыборную кампанию. Во вторник, 26 июня, уполномоченные представители избирательного объединения регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Госсовет РТ сдали в центризбирком Татарстана документы для выдвижения республиканского списка кандидатов по единому избирательному округу. В течение ближайших трех дней ЦИК проведет их проверку, заверит список и даст разрешение «Единой России» на открытие специального избирательного счета. Право вести агитацию (пока что только устную) 56 кандидатов списка получили уже с этого дня.

Документы кандидатов представили избикому уполномоченные представители избирательного объединения ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов и Андрей Кондратьев. Данные о каждом из кандидатов, собранные в увесистые папки включают сведения о месте жительства, образовании, занимаемой должности, доходах и т.д..

– Список кандидатов «Единой России» сформировали жители Татарстана, – отметил Юрий Камалтынов. – В его основе – результаты предварительного голосования, в котором приняли участие 400 тысяч татарстанцев. Люди высказались за обновление, список очень многоликий. Многие из кандидатов идут на выборы впервые. Но с первого взгляда видно, что это – команда, которая готова работать на благо республики.

В первую тройку партийного списка вошли – председатель Госсовета РТ, лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин и создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Юрий Камалтынов рассказал о задачах партии в ходе избирательной кампании:

«Для нас принципиально дойти до самого большого количества наших избирателей – дойти до каждого. У каждого жителя нашей республики будет возможность либо лично, либо через телефонную связи, либо через соцсети и интернет ознакомиться с биографией каждого кандидата и, самое главное, задать вопросы, поднять проблемы. Все наказы услышим и учтем».

СПРАВКА

Выборы Государственного Совета Татарстана пройдут 8 сентября. В настоящее время ЦИК РТ продолжает сбор документов от избирательных объединений партий и кандидатов по одномандатным округам. Правом принять участие в выборах республиканского парламента обладают 114 официально зарегистрированных политических партий. На сегодняшний день помимо ТРО ВПП «Единая Россия» документы на регистрацию внесла в ЦИК только «Коммунистическая партия Коммунисты России». Окончательное решение о регистрации республиканских списков кандидатов по единому округу ЦИК РТ должна принять до 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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