2019-06-26T18:42:07+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-начальника отдела по вопросам миграции районного отдела МВД за взятку приговорили к штрафу на 3,5 миллиона рублей

Он за деньги помогал иностранцам получить разрешение на временное проживание в России
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина не согласился с приговором и обжалует его.Мужчина не согласился с приговором и обжалует его.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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51-летнего экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Бугульминскому району Роберта Гарифуллина признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Так, на суде было установлено, что в июне 2017 года в Бугульме к Гарифуллину обратился мужчина вне очереди с просьбой помочь его племяннику – гражданину Узбекистана, получить разрешение на временное проживание в России.

Злоумышленник согласился за 30 тысяч рублей дать направление на прохождение обязательного медосвидетельствования для последующего принятия заявления на выдачу того самого разрешения.

После чего Гарифуллин дал указание своему подчиненному принять заявление и направить его в управление по вопросам миграции МВД Татарстана, в котором и было утверждено заключение о выдаче разрешения на временное проживание в России.

По такой же схеме осужденный «помог» еще шести гражданам Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. За что получил 260 тысяч рублей.

- Суд приговорил Гарифуллина к штрафу в размере 3,5 миллиона рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Известно, что сужденный обжалует данный приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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