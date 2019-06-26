2019-06-26T18:51:37+03:00
Экономика

В Нижнекамске снова выставили на аукцион поликлинику №2 за 33,6 миллиона рублей

Речь идет о пятиэтажном здании
Наиля ГАЛИМОВА
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Указанная сумма - это лишь первоначальное предложение.Указанная сумма - это лишь первоначальное предложение.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Нижнекамске на продажу выставили неиспользуемое по назначению здание поликлиники № 2. Информация об этом опубликована на сайте министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

Речь идет о 5-этажном здании с общей площадью 4,4 тысячи квадратных метров, расположенное по адресу: проспект Строителей,10Б.

Отметим, что продать эту поликлинику пытаются не в первый раз.

Сейчас цена первоначального предложения – 33 миллиона 636 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах окончится 23 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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