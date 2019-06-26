2019-06-26T19:10:50+03:00
Здоровье

Команда казанских врачей вошла в топ-10 лучшихотделений сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии

Об этом стало известно во время XXXV Международная конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов «Внедрение высоких технологий в сосудистую хирургию и флебологию»
Лика ИСАЕВА
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Фото: minzdrav.tatarstan.ruФото: minzdrav.tatarstan.ru
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В Санкт-Петербурге прошла XXXV Международная конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов «Внедрение высоких технологий в сосудистую хирургию и флебологию». Во время нее был опубликован ежегодный рейтинг лучших отделений России, занимающихся сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургией.

Согласно ему команда казанских врачей из РКБ вошла в топ-10. Они выполнили более 1 000 реконструктивных операций и в итоге заняли десятое место из 173 отделений.

- Татарстан по-прежнему является одним из лидеров в России по оказанию помощи пациентам с критической ишемией, занимая 4-е место, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Ежегодно в отделении сосудистой хирургии РКБ проходят лечение более 500 пациентов с угрозой потери конечности, и это без учета количества операций по поводу острой артериальной непроходимости и помощи оказанной по линии санитарной авиации в других районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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