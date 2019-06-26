В Москве президент Татарстана встретился с исполнительным директором FINA

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-26T17:41:20+03:00

Они, в том числе, обсудили вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе по подготовке и проведению состязаний в Казани под эгидой Международной федерации водных видов спорта

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Во время рабочей поездки в Москву президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным директором Международной федерации водных видов спорта (FINA) Корнелем Маркулеску.

Они обсудили дальнейшее сотрудничество. Например, развитие Центра водных видов спорта в Казани.

Также, помимо этого, в беседе была затронута тема подготовки к проведению в столице Татарстана этапов кубка мира по плаванию, в том числе по синхронному, и по прыжкам в воду.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе по подготовке и проведению других состязаний в Казани под эгидой Международной федерации водных видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU