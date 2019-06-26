В Москве президент Татарстана встретился с исполнительным директором FINA
Во время рабочей поездки в Москву президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным директором Международной федерации водных видов спорта (FINA) Корнелем Маркулеску.
Они обсудили дальнейшее сотрудничество. Например, развитие Центра водных видов спорта в Казани.
Также, помимо этого, в беседе была затронута тема подготовки к проведению в столице Татарстана этапов кубка мира по плаванию, в том числе по синхронному, и по прыжкам в воду.
Кроме того, участники встречи затронули вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе по подготовке и проведению других состязаний в Казани под эгидой Международной федерации водных видов спорта.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU