В татарстанском городе Бавлы ввели ЧС из-за проблем с водой

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-26T16:22:47+03:00

Сейчас ее подвозят на автоцистернах, местным жителям обещают пересчитать платежки за коммунальную услугу

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Еще 20 июня в Бавлах на Миннигуловском водозаборе сломался основной насос, который добывал выдавал до 100 кубов в сутки. Администрация города с населением более 22 тысяч человек вроде предприняла меры - с помощью нефтяников была восстановлена скважина и запущен другой насос. Вот только последний оказался не таким производительным. Воды населению не хватает.

- Рабочие попытаются восстановить не действующие из-за отсутствия дебита пять скважин из десяти пробуренных на Миннигуловском водозаборе. Далее закупим новые насосы, именно той мощности, какая требуется, – заверяет глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин.

Тем временем горожане продолжают ощущать серьезную нехватку. Пришлось срочно организовать подвоз как питьевой, так и технической воды. Введен режим ЧС.

При этом глава района пообещал, что местный Водоканал снизит плату за ЖКУ тем домовладениям, которые платят за подачу воды по нормативу. Он также обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о выделении дополнительных денег на восстановление скважин.

ИСТОЧНИК KP.RU