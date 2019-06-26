Минтруда Татарстана: в большинстве моногородов республики уменьшается число безработных

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-26T18:03:22+03:00

Рост их количества отмечен лишь в Набережных Челнах и Камских Полянах

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В большинстве моногородов Татарстана наблюдается уменьшение числа безработных. Так, по последним данным, в Нижнекамске насчитывают 902 официально зарегистрированных безработных гражданина. Это на 42 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату.

Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Елабуге, Чистополе и Менделеевске. По данным на 25 июня, на учете в центрах занятости населения этих моногородов числятся 390, 321 и 63 человека соответственно.

В то же время, в Набережных Челнах и Камских Полянах численность безработных граждан на этой неделе увеличилось на 10 и 4 человека соответственно.

Их число же в Зеленодольске на этой неделе не изменилось и составляет 445 человек, сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU