Казань присоединилась к Всероссийскому легкоатлетическому пробегу «Россия-территория без наркотиков»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-26T15:22:11+03:00

В столице Татарстана он прошел на площади перед Дворцом земледельцев [фото]

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 26 июня, на площади перед Дворцом земледельцев в Казани прошел легкоатлетический пробег «Россия - территория без наркотиков». Его лозунг - «Спорту - да! Наркотикам - нет!».

Участниками акции в столице Татарстана стали более 500 школьников, курсантов и волонтеров. Спортивный дух им поддерживал духовой оркестр МВД Татарстана. На финише каждый из участников пробега получал от сотрудников УНК МВД республики подарки с логотипом акции «Я выбираю жизнь без наркотиков!».

Фото: МВД Татарстана

В рамках которой перед Дворцом земледельцев прошла спортивно-развлекательная программа. Также сотрудники спецподразделения МВД Татарстана продемонстрировали пришедшим навыки задержания и обезвреживания преступников.

Фото: МВД Татарстана

По окончании легкоатлетического пробега «Россия - территория без наркотиков» в небо были запущены белые шары, как символ жизни без наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU