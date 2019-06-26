Казань присоединилась к Всероссийскому легкоатлетическому пробегу «Россия-территория без наркотиков»
В эту среду, 26 июня, на площади перед Дворцом земледельцев в Казани прошел легкоатлетический пробег «Россия - территория без наркотиков». Его лозунг - «Спорту - да! Наркотикам - нет!».
Участниками акции в столице Татарстана стали более 500 школьников, курсантов и волонтеров. Спортивный дух им поддерживал духовой оркестр МВД Татарстана. На финише каждый из участников пробега получал от сотрудников УНК МВД республики подарки с логотипом акции «Я выбираю жизнь без наркотиков!».
Фото: МВД Татарстана
В рамках которой перед Дворцом земледельцев прошла спортивно-развлекательная программа. Также сотрудники спецподразделения МВД Татарстана продемонстрировали пришедшим навыки задержания и обезвреживания преступников.
Фото: МВД Татарстана
По окончании легкоатлетического пробега «Россия - территория без наркотиков» в небо были запущены белые шары, как символ жизни без наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU