СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-26T15:06:57+03:00

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31-летнего жителя Казани Шакирова Д.Р. признали виновным в покушении на продажу крупной партии наркотиков.

Шакирова задержали 18 августа прошлого года сотрудники ФСБ Татарстана, когда он ехал на своей машине по трассе в Зеленодольском районе.

В обшивке и багажнике автомобиля были обнаружены 7 килограммов гашиша, который мужчина хотел продать в Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/716814" frameborder="0"></iframe> За спрятанные в машине 7 килограммов гашиша казанец отправится в колонию на 6,5 лет.ФСБ Татарстана

- Приняв во внимание признание Шакировым Д.Р. вины в совершенном преступлении, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба ФСБ Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU