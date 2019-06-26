За спрятанные в машине 7 килограммов гашиша казанец отправится в колонию на 6,5 лет
31-летнего жителя Казани Шакирова Д.Р. признали виновным в покушении на продажу крупной партии наркотиков.
Шакирова задержали 18 августа прошлого года сотрудники ФСБ Татарстана, когда он ехал на своей машине по трассе в Зеленодольском районе.
В обшивке и багажнике автомобиля были обнаружены 7 килограммов гашиша, который мужчина хотел продать в Казани.
За спрятанные в машине 7 килограммов гашиша казанец отправится в колонию на 6,5 лет.ФСБ Татарстана
- Приняв во внимание признание Шакировым Д.Р. вины в совершенном преступлении, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба ФСБ Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU