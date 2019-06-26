2019-06-26T15:06:57+03:00
Происшествия

За спрятанные в машине 7 килограммов гашиша казанец отправится в колонию на 6,5 лет

Мужчину задержали сотрудники ФСБ Татарстана [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

31-летнего жителя Казани Шакирова Д.Р. признали виновным в покушении на продажу крупной партии наркотиков.

Шакирова задержали 18 августа прошлого года сотрудники ФСБ Татарстана, когда он ехал на своей машине по трассе в Зеленодольском районе.

В обшивке и багажнике автомобиля были обнаружены 7 килограммов гашиша, который мужчина хотел продать в Казани.

За спрятанные в машине 7 килограммов гашиша казанец отправится в колонию на 6,5 лет.ФСБ Татарстана

- Приняв во внимание признание Шакировым Д.Р. вины в совершенном преступлении, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба ФСБ Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани выпускник обучавшийся только на татарском языке сдал ЕГЭ-2019 на 399 баллов
В татарстанском городе Бавлы ввели ЧС из-за проблем с водой
В Марий Эл подсудимый забыл про суд, празднуя неделю день рождение друга
С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные рейсы в Тетюши
Казань присоединилась к Всероссийскому легкоатлетическому пробегу «Россия-территория без наркотиков»
Предприятия, 18 тысяч жителей и больше: в Вахитовском районе Казани запустили новую электроподстанцию
В Казани спасатели вытащили из котлована мужчину, который при падении повредил спину
27 лет на двоих: в Чувашии женщину и ее знакомого приговорили к колонии за убийство насильника
Пьяный татарстанец едва не спалил себя в месте с квартирой
В Татарстане фирма попалась на игре с завышением цен в торгах, связанных с разработкой недр
В Казани в возникший в асфальте провал угодил автобус
16-летнюю девушку из Казани вывезли в Санкт-Петербург: похищения не было
Гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вошел в состав совета Объединенной лизинговой ассоциации
В Казани из-за «официантки, готовой на многое…» возбудили дело
В Казани спасатели вытащили из подвала застрявшую в трубах 21-летнюю кошку
27 июня в Казани без света оставят более сотни домов
В Татарстане пенсионер погиб в доме, который сам поджог
В Чебоксарах запретят продажу алкоголя в День молодежи