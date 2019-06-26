С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные рейсы в Тетюши

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-26T15:45:28+03:00

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С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные ежедневные рейсы по маршруту №575 в Тетюши. Время в дороге составляет 2 часа 15 минут, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Стоимость проезда – 300 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена льготная цена на билет: детям до 3 лет – бесплатно, с 3 по 11 лет – 150 рублей, студентам, пенсионерам и детям с 12 до 18 лет – 210 рублей.

Напомним, что автовокзал «Казань-2» расположен по адресу: улица Воровского д.33, рядом с метро «Северный вокзал».

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ИСТОЧНИК KP.RU