2019-06-26T15:45:28+03:00
Общество

С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные рейсы в Тетюши

Время в пути составляет 2 часа 15 минут
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.Фото: пресс-служба министерства транспорта Татарстана.
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С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные ежедневные рейсы по маршруту №575 в Тетюши. Время в дороге составляет 2 часа 15 минут, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Стоимость проезда – 300 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена льготная цена на билет: детям до 3 лет – бесплатно, с 3 по 11 лет – 150 рублей, студентам, пенсионерам и детям с 12 до 18 лет – 210 рублей.

Напомним, что автовокзал «Казань-2» расположен по адресу: улица Воровского д.33, рядом с метро «Северный вокзал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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