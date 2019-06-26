2019-06-26T14:50:05+03:00
Общество

Предприятия, 18 тысяч жителей и больше: в Вахитовском районе Казани запустили новую электроподстанцию

ПС 110 кВ Портовая стала восьмой по счету в городе, где установлены элементы цифрового управления [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В эту среду, 26 июня, в Вахитовском районе Казани премьер-министр Татарстана Алексей Песошин торжественно открыл новую электроподстанцию - ПС 110 кВ Портовая (ул. Ш.Камала,2), с элементами цифрового управления.

Ее построили на смену стоящей рядом одноименной подстанции, которая работала с 1957 года. Новую подстанцию возводили, не отключая старую.

Фото: prav.tatarstan.ru

Фото: prav.tatarstan.ru

Теперь ПС 110 кВ Портовая будет подавать электроэнергию как крупным предприятиям, так и в дома, где проживает более 18 тысяч человек.

Мало того, у новой подстанции хватит мощности и на новостройки, в том числе и в проектируемом жилом районе около речного порта.

К слову ПС 110 кВ Портовая стала восьмым по счету новым энергообъектом в Казани, который построен с внедрением элементов цифрового управления. Последние позволят упростить эксплуатацию и уменьшить трудозатраты - станция работает в автоматическом режиме, не требует персонала.

Кроме того, все трансформаторы на данной подстанции имеют надежную шумозащиту, полностью защищены от воздействия внешней среды и экологичны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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