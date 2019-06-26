В Марий Эл подсудимый забыл про суд, празднуя неделю день рождение друга
Горномарийский районный суд выписал постановление о принудительном приводе для местного жителя. Мужчина обвиняется в краже и находился под подпиской о невыезде Но на процесс по своему делу он не явился дважды, да и причин своего отсутствия он не объяснил никому.
Сначала приставы пытались разыскать мужчину по месту его жительства - безрезультатно. Задержали его во время очередного рейда по должникам по ЖКХ.
Оказалось, обвиняемый в краже не платил не только за коммунальные услуги, но также по штрафам МВД.
Мужчина приставы отвезли прямиком в суд, где его уже заждались. Там он объяснил свое исчезновение тем, что забыл про процесс, потому как накануне ушел к приятелю отмечать его день рождения и там потерял счет дням. Как подсчитали приставы из-за гульбы мужчина выпал из реальности на семь дней!
Выслушав объяснения обвиняемого в краже, суд решил, что он нарушил подписку о невыезде, скрывался и препятствовал производству по уголовному делу. В связи с этим, мужчину заключили под стражу. Сообщает УФССП Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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