В Татарстане фирма попалась на игре с завышением цен в торгах, связанных с разработкой недр

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-26T13:46:45+03:00

Завышая цены на аукционах, предприятие отсекала остальных конкурентов, но при этом заключать контракты в качестве победителя торгов отказывалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как установил УФАС Татарстана ООО «Прикамское карьероуправление» во время аукционов на предоставление права пользования участком недр на территории республики сразу в несколько раз завышали стартовую цену. В итоге остальные участники торгов просто отказывались от дальнейшей борьбы за тендер от Минэкологии Татарстана.

А ООО «Прикамское карьероуправление» после победы отказывалось заключать с ведомством контракты, связанные с разработкой недр. Мол, при подаче заявки не могли в полном объеме оценить масштаб требуемых работ.

И так по нескольку раз. В итоге торги приходилось проводить заново, что влетало бюджету Татарстана в копеечку.

- В ответ на эти действия было вынесено предупреждение о необходимости прекратить нарушение Закона о защите конкуренции. Именно его ООО «Прикамское карьероуправление» сначала попыталось оспорить в Арбитражном суде Татарстана, а затем в Одиннадцатом апелляционном суде. Суды, придя к мнению, что предпринятая мера правомерна, в удовлетворении исков предприятию отказали, - сообщили в УФАС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU