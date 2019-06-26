В Татарстане фирма попалась на игре с завышением цен в торгах, связанных с разработкой недр
Как установил УФАС Татарстана ООО «Прикамское карьероуправление» во время аукционов на предоставление права пользования участком недр на территории республики сразу в несколько раз завышали стартовую цену. В итоге остальные участники торгов просто отказывались от дальнейшей борьбы за тендер от Минэкологии Татарстана.
А ООО «Прикамское карьероуправление» после победы отказывалось заключать с ведомством контракты, связанные с разработкой недр. Мол, при подаче заявки не могли в полном объеме оценить масштаб требуемых работ.
И так по нескольку раз. В итоге торги приходилось проводить заново, что влетало бюджету Татарстана в копеечку.
- В ответ на эти действия было вынесено предупреждение о необходимости прекратить нарушение Закона о защите конкуренции. Именно его ООО «Прикамское карьероуправление» сначала попыталось оспорить в Арбитражном суде Татарстана, а затем в Одиннадцатом апелляционном суде. Суды, придя к мнению, что предпринятая мера правомерна, в удовлетворении исков предприятию отказали, - сообщили в УФАС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU