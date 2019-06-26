2019-06-26T19:30:42+03:00
Общество

В Татарстане частник загрязнял реку Казанка

Стоки попадали в воду около Кульсеитово
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
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Татарстанские экологи во время обследования водоохранной зоны и акватории реки Казанка обнаружили сброс стоков.

Как оказалось, слив осуществлялся с частной территории в населенном пункте Кульсеитово близ столицы Татарстана.

– Нарушителям грозят штрафные санкции по статьям: «Порча земель», «Нарушение правил охраны водных объектов» и «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», - сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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