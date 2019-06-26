В Татарстане частник загрязнял реку Казанка
Стоки попадали в воду около Кульсеитово
Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
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Татарстанские экологи во время обследования водоохранной зоны и акватории реки Казанка обнаружили сброс стоков.
Как оказалось, слив осуществлялся с частной территории в населенном пункте Кульсеитово близ столицы Татарстана.
– Нарушителям грозят штрафные санкции по статьям: «Порча земель», «Нарушение правил охраны водных объектов» и «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», - сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU