Татарстанские экологи обнаружили в акватории реки Казанка незаконное захоронение строительных отходов
Нарушителя обяжут возместит причиненный ущерб
Нарушение обнаружили на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Экологи во время обследования водоохранной зоны и акватории Казанки обнаружили на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье» незаконное захоронение строительных отходов.
- За нарушение требований Водного и Земельного кодексов Российской Федерации виновные понесут административную ответственность по статье «Нарушение правил охраны водных объектов», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
Ущерб, причиненный почвам, также будет возмещать нарушитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU