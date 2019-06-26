2019-06-26T18:21:59+03:00
Общество

Татарстанские экологи обнаружили в акватории реки Казанка незаконное захоронение строительных отходов

Нарушителя обяжут возместит причиненный ущерб
Наиля ГАЛИМОВА
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Нарушение обнаружили на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье».Нарушение обнаружили на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Экологи во время обследования водоохранной зоны и акватории Казанки обнаружили на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье» незаконное захоронение строительных отходов.

- За нарушение требований Водного и Земельного кодексов Российской Федерации виновные понесут административную ответственность по статье «Нарушение правил охраны водных объектов», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Ущерб, причиненный почвам, также будет возмещать нарушитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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