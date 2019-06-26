2019-06-26T14:01:56+03:00
Происшествия

27 лет на двоих: в Чувашии женщину и ее знакомого приговорили к колонии за убийство насильника

Осужденная решила отомстить обидчику
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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39-летнюю жительницу Ядринского района и ее 51-летнего знакомого присяжные признали виновными в убийстве мужчины.

Было установлено, что 16 февраля прошлого года в Ядрине осужденную женщину изнасиловал 38-летний мужчина. Желая отомстить ему, она на следующий день позвала с собой своего знакомого.

Мстители пришли к мужчине на квартиру и увезли его на УАЗике за город, в безлюдное место. Там, они задушили свою жертву валявшейся на земле металлической проволокой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, парочка бросила его и скрылась с места преступления.

Родственники убитого обратились в полицию с заявлением о его пропаже лишь в марте. Так, как не было никаких предпосылок, что мужчина мог куда-либо уехать из города надолго, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Тело жертвы мстителей нашли в апреле того же года, когда растаял снег.

- В итоге Верховный суд Чувашии приговорил указанных женщину и мужчину к 13 и 14 годам колонии общего и строгого режима соответственно. Также им назначено дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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