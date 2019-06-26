16-летнюю девушку из Казани вывезли ее в Санкт-Петербург: похищения не было

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-26T12:45:57+03:00

Ранее сообщалось, что ать девочки обратилась в полицию, после того, как та написала ей в соцсетях о своем якобы похищении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подросток написала матери, что неизвестные затолкали ее в иномарку и увезли

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Как стало известно «КП-Казань» из собственных источников в правоохранительных органах, 16-летнюю девушку из Казани никто не похищал.

Нет, она действительно направилась в Санкт-Петербург, но для того, чтобы пройти выличится от пристрастия к наркотикам.

Напомним, ранее сообщалось, что мать подростка обратилась в полицию после того, как ей в соцсетях дочь написала, что что неизвестные затолкали ее в иномарку и увезли, мол, на момент отправки этого сообщения она находится в районе Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU