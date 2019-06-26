Гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вошел в состав совета Объединенной лизинговой ассоциации

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-26T12:27:37+03:00

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Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, стал участником обновленного совета Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания объединения. Обновленный состав был избран на 2019-2020 годы.

Совет Объединенной лизинговой ассоциации является постоянным коллегиальным органом, в состав которого входят 11 человек. Список обновляется ежегодно путем открытого голосования.

В сферу ответственности совета входит разработка и принятие бюджета организации, реализация программ и решений общего собрания, прием новых участников. Кроме того, коллегиальный орган отвечает за изменение устава ассоциации, а также участвует в работе других отраслевых общественных объединений.

- Для меня большая честь стать одним из участников совета ОЛА. Наша общая цель – развитие лизинговой отрасли в России. Я уверен, что ВТБ Лизинг сможет интегрировать лучшие международные практики в деятельность ассоциации, и с учетом предстоящей законодательной реформы лизинговой отрасли адаптировать мировой опыт на российском рынке. На сегодняшний день ВТБ Лизинг уже работает с 30 тысячами компаний по всей стране. Мы готовы принимать активное участие в деятельности ассоциации и делиться накопленной экспертизой с другими игроками рынка, - отметил Дмитрий Ивантер.

Официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации ВТБ Лизинг стал в мае 2019 года. В рамках своей деятельности в ОЛА компания занимается разработкой нормативных и законодательных актов ассоциации, а также оказывает консультационную и информационную поддержку ее работе.

ВТБ Лизинг является одним из крупнейших игроков на рынке. В прошлом году сумма инвестиций в новый бизнес составила 115,9 млрд рублей. В 2019 году рост показателей продолжился - по итогам I квартала 2019 года объем нового бизнеса превысил 16,5 млрд рублей.

СПРАВКА

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) была создана в 1999 году и на данный момент является крупнейшим в России отраслевым объединением. Среди участников ассоциации – лизинговые и страховые компании, поставщики оборудования и техники, а также другие профильные организации.

ОЛА занимается развитием лизинга в России, формирует высокие отраслевые стандарты, взаимодействует с представителями власти и другими ассоциациями, предоставляет своим участникам консультационные услуги. Кроме того, ассоциация уделяет большое внимание развитию международных связей и входит в состав Европейской конфедерации лизинговых ассоциаций Leaseurope. ОЛА также выступает организатором съездов лизинговой отрасли России, которые ежегодно проходят в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU