2019-06-26T13:58:12+03:00
Происшествия

Пьяный татарстанец едва не спалил себя в месте с квартирой

На его счастье вовремя подоспели пожарные
Лика ИСАЕВА
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Мужчина сидел на кровати, пока горел матрас.Мужчина сидел на кровати, пока горел матрас.Фото: Ольга Крыльцова
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25 июня в 5.22 в Нижнекамске пожарных вызвали жильцы многоэтажки на проспекте Химиков.

К приезду на место происшествия сотрудников МЧС из квартиры на втором этаже на улицу валил дым, окна были открыты, при этом из них помощи никто не просил. Соседи рассказали, что на стук в дверь горящей квартиры никто не отвечал, но ее хозяин должен быть внутри.

Пожарные вскрыли дверь и зашли в наполненные дымом комнаты. Там на кровати они обнаружили сидящего 38-летнего мужчину. Он был пьян. Пока он сидел в комнате горел матрас. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Мужчину вывели на улицу при помощи маски спасаемого и передали его бригаде "скорой помощи". Вот только спасенный от медицинской помощи он отказался.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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