В Казани спасатели вытащили из подвала застрявшую в трубах 21-летнюю кошку

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T11:49:52+03:00

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Спасателей 24 июня в 12.05 вызвали в Кировский район столицы Татарстана в дом №9/14, что на улице Можайского. Там в подвале между трубами застряла кошка и своим мяуканьем измучила весь дом. Прибыв на место, спасатели выяснили, что хозяйка животного не хотела его вытаскивать, мол, она все равно старая - ей 21 год. Пришлось уехать.

Но через несколько часов, в 15.21, спасателей снова вызвали на этот адрес. Кошка так "плакала", что хозяева сжалились и решили все-таки вытащить ее из плена, вот и позвали на помощь специалистов. Прибыв на место, дежурная смена спасателей ЗПСО №2, смогли достать 21-летнюю кошку и передать ее хозяйке.

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ИСТОЧНИК KP.RU