2019-06-26T11:23:59+03:00
Общество

27 июня в Казани без света оставят более сотни домов

Электричество отключат из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Так, в этот четверг, 27 июня, с 8.00 до 17.00 обесточат дома Вахитовского района: ул.Ахтямова, 14, 16, ул.Шигабутдина Марджани, 24, 38, 40, 42, ул.Каюма Насыри, 27, ул.Сафьян, 5-8, ул.Габдуллы Тукая,73, 87.

На это же время свет пропадет и у ряда домов в Кировском районе, а именно в микрорайоне Игумново-Лагерная: ул.2-я Аракчинская, 1, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 6-9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, ул.Боевая, 73, 75, 77, 77а, 77б, 79, 79б, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 109а, 111.

Также на день отключат электричество и в Приволжском районе по адресам: ул.Габишева, 5, 19, 19а, 19б, 23, ул.Кул Гали,13а, 18, 20, ул.Дубравная, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, ул.Рихарда Зорге, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 113, ул.Фучика, 34, и в частном секторе по Оренбургскому тракту, 195, 197, 201, 203, по улице Бригадная, Оренбургскому проезду и в СНТ «Дружба».

На время без света оставят и жителей поселка Алтан по улицам: Аланлык, Алтан, Данлы, Жасминная, Заветная, Каенлы, Серле, Уртак и Заветному переулку.

Не будет его в этот день в Борисково по улицам: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная.

В поселке Вишневка электричество отключат в домах по улицам: Балачак, Береговая, Большая, Долгая, Жилякле, Заречная, Звездопадная, Знатная, Красивая, Луговая, Раздольная, Тамчы, Тау Буе, Туган Як, Бархатному переулку и Дальнему переулку.

А в поселке Мирный обесточат улицы 2-я Рубежная и 3-я Рубежная, а также в Салмачах на улицах Черноплодная, Яркая и Раздольному переулку.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 без света оставят жителей поселка Аки Советского района по улицам: 2-я Сосновая, Волкова, Калиновая, Овражная, Садовая и Сосновая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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