В Татарстане пенсионер погиб в доме, который сам поджог

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-26T11:01:12+03:00

Пенсионер сам поджог дом, и погиб Фото: Из материалов пресс-службы

Он взял канистру с бензином и забрался на чердак

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном бревенчатом доме на улице Южная в селе Актаныш произошел 25 июня в 7.17. По предварительным данным, в результате ссоры с родными 78-летний пенсионер после угрозы сжечь дом и покончить с собой, взял канистру с бензином и забрался на чердак. Там он разлил принесенное топливо и поджог его.

Пожарных вызвали очевидцы, к моменту их приезда горела крыша дома. Во время тушения огня обнаружили тело пенсионера.

После выяснилось, что сгорела крыша на площади 35 квадратных метров.

- Предварительная сумма материального ущерба 60 тысяч рублей, предварительная сумма спасенного имущества 400 тысяч рублей, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – умышленные действия по уничтожению имущества, нанесении вреда здоровью человека при помощи огня. Рядом с телом погибшего была обнаружена канистра с легковоспламеняющейся жидкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU