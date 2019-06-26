В Чебоксарах запретят продажу алкоголя в День молодежи

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-26T10:26:56+03:00

Спиртное купить нельзя во время запрета Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

"Сухой закон" введут в республике согласно постановлению Кабинета министров Чувашии. Запретят продажу любого алкоголя в дни "Последнего звонка" и выдачи аттестатов для выпускников школ, в День защиты детей - 1 июня, в День молодежи - 27 июня и в День знаний - 1 сентября.

Но эти ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания - заказать ужин с шампанским в ресторанах республики можно без ограничений.

Ближайшие праздник - 27 июня, День молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU