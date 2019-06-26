СМИ: В Казани похитили 16-летнюю девушку и вывезли ее в Санкт-Петербург
Похищенная сумела сообщить матери маршрут передвижения
Девушку разыскивают родители и полицияФото: Из материалов пресс-службы
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В СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области появилось сообщение о том, что в Северную Пальмиру везут похищенную из Казани 16-летнюю девушку. Как сообщают "Невские новости", в полицию обратилась мать подростка. Ей пришло сообщение в соцсетях от дочери, что ее затолкали в салон белого "Ниссана" и увезли. С дороги в районе Нижнего Новгорода она сумела переслать матери сообщение о произошедшем, после чего телефон оказался недоступен.
На вид девушке 17-19 лет, у нее русые волосы и серые глаза, на шее висела цепочка с подвеской из серого металла.
ИСТОЧНИК KP.RU