В Чебоксарах под колеса тонированного автомобиля попал пешеход

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-26T09:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезд на 27-летнего пешехода произошел 25 июня в 21.0 на Вурнарском шоссе в столице Чувашии. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу неподалеку от пешеходного перехода. 22-летний водитель "девяностодевятой", затонированной по кругу, не успел отреагировать на появление пешехода на дороге, и сбил его.

Мужчина получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи.

Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU