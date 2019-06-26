2019-06-26T09:45:32+03:00
Происшествия

В Чебоксарах под колеса тонированного автомобиля попал пешеход

Пострадавший с сильными травмами доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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Наезд на 27-летнего пешехода произошел 25 июня в 21.0 на Вурнарском шоссе в столице Чувашии. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу неподалеку от пешеходного перехода. 22-летний водитель "девяностодевятой", затонированной по кругу, не успел отреагировать на появление пешехода на дороге, и сбил его.

Мужчина получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи.

Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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