В Чебоксарах под колеса тонированного автомобиля попал пешеход
Пострадавший с сильными травмами доставлен в больницу
С места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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Наезд на 27-летнего пешехода произошел 25 июня в 21.0 на Вурнарском шоссе в столице Чувашии. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу неподалеку от пешеходного перехода. 22-летний водитель "девяностодевятой", затонированной по кругу, не успел отреагировать на появление пешехода на дороге, и сбил его.
Мужчина получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи.
Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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