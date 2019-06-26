В Татарстане девушка погибла ради красивых снимков на фоне цветочной поляны

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-26T08:56:02+03:00

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В Лаишевском районе республики на поле возле поселка Наука расцвели красивые цветы = фацелии. На поляну с медоносными цветами нежно-лавандового цвета приезжают ради красивых фотографий. Казанцы даже придумали название для этого поля - "Маленький Прованс". На обочине паркуются автомобили, водители и пассажиры которых спешат на поле ради фотографий.

25 июня одна из пассажирок легковушки поспешила перебежать дорогу, чтобы сделать красивые снимки на память. Возвращаясь обратно, девушка попала под автомобиль, водитель которого не ожидал увидеть пешехода на оживленной трассе "Казань-Оренбург". Сила удара была такова, что пострадавшая погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU