В Чебоксарах с 17-го этажа выпала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-26T08:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла вечером 24 июня,во вторник, на улице Мичмана Павлова в многоэтажке дома №39. Там из окна квартиры на 17-м этаже выпал ребенок. От полученных во время падения травм малыш скончался на месте.

Погибшей оказалась девочка двух лет.

- По факту гибели несовершеннолетней проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.

Правоохранительные органы республики напоминают взрослым, что необходимо внимательно следить за детьми в теплое время суток. Решетки от москитов - слабо закреплены и не смогут удержать облокотившихся на них детей.

ИСТОЧНИК KP.RU