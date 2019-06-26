В Чебоксарах с 17-го этажа выпала двухлетняя девочка
Трагедия произошла вечером 24 июня,во вторник, на улице Мичмана Павлова в многоэтажке дома №39. Там из окна квартиры на 17-м этаже выпал ребенок. От полученных во время падения травм малыш скончался на месте.
Погибшей оказалась девочка двух лет.
- По факту гибели несовершеннолетней проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.
Правоохранительные органы республики напоминают взрослым, что необходимо внимательно следить за детьми в теплое время суток. Решетки от москитов - слабо закреплены и не смогут удержать облокотившихся на них детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»